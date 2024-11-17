Четверо детей погибли при пожаре в Астане

По данным ДЧС, в доме произошло возгорание кровли с частичным обрушением. Пожар был ликвидирован на площади 500 кв.м.
При пожаре погибли дети в возрасте 2, 3, 9 и 13 лет.
На месте происшествия работает исследовательская пожарная лаборатория, близким погибших оказывают помощь психологи центра медицины катастроф и ДЧС.
В акимате города заявили, что окажут помощь семьям, проживавшим в доме.
«Семье, где есть жертвы, оказывается психологическая помощь. Им также будет оказана материальная, жилищная и другая необходимая помощь», - говорится в сообщении акимата города.
«Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье. Сотрудники акимата находятся на связи с семьями, оказывается вся необходимая помощь», - отметили в городской администрации.
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