Ситуация на рынке ГСМ стабилизируется в ноябре-декабре – Бозумбаев

С завершением модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов, к декабрю Казахстан планирует снизить долю импорта ГСМ до 20% и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Однако цена на бензин марки АИ-92 может и не снизиться, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Средняя цена по республике на АИ-92 в январе составляла 135 тенге за литр, в сентябре в среднем цена увеличилась до 150 тенге за литр, показав рост на 11%. Доля импорта увеличилась с 15% по бензину АИ-92 в период июль-август до 30% в сентябре, что связано с первоочередным выходом на ремонты нефтеперерабатывающих заводов в сентябре-октябре, в связи с завершающимися работами по модернизации. И как следствие, ограниченное предложение казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен», - сообщил Бозумбаев.

По его данным, по сравнению с маем оптовая цена импортируемого бензина на границе увеличилась более, чем на 8%, с 517 до 560 долларов за тонну.

«Здесь также необходимо учитывать изменение курса доллара по отношению к тенге за тот же период. Кроме того, имеется в наличии активная работа комитета по регулированию естественных монополий в отношении отдельных АЗС», - подчеркнул министр.

В целом, за счет полной работы всех НПЗ в ноябре Минэнерго планирует снизить долю импорта по бензину марки АИ-92 до 30% в ноябре и до 20% в декабре.

«Считаем, что ноябрь и дальше декабрь – ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября», - заверил Бозумбаев.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев уточнил:

«Вы сейчас сказали, что мы импорт снизим в ноябре – декабре до 20%. Так да?»

«Да так», - ответил министр.

«А цены упадут?».

«Цены стабилизируются. Как минимум, как минимум стабилизируются».

«Если импорт падает, то должна цена тоже вниз пойти?».

«Бакытжан Абдирович, здесь будет зависеть от того какая цена вот этих 20% в России будет. Если будет на нынешнем уровне, на уровне 560 долларов за тонну, то тогда есть возможность к снижению цен. Если цена будет подниматься, даже эти 20% дадут нам какой-то по крайней мере повод», - пояснил глава Минэнерго».