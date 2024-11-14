Для изучения влияния перевода времени на казахстанцев подключат лучшие институты – Нурбек

Министерство здравоохранение направило заявку в министерство науки и высшего образования на проведение отдельного научного исследования по влиянию перевода времени на казахстанцев. Как пообещал глава Миннауки Саясат Нурбек, к этому исследованию подключат лучшие институты страны, из которых создадут консорциум.

«Министерством здравоохранения сейчас нам внесена заявка на проведение отдельного научного исследования (по влиянию перевода времени на казахстанцев – В.). Мы подключим лучшие наши институты: Институт географии, также будет институт Минздрава по физиологии и медицинской части. Высшая научно-техническая комиссия проведет заседание», - сказал Нурбек журналистам в четверг в кулуарах сената.

Он обещает «в скором времени» вынести эту тему на обсуждение комиссии и после одобрения сразу объявить конкурс и начать исследование.

Министр пока не смог назвать сумму, которая необходима на исследование, но заверил, что «она небольшая», так как из институтов будет создан консорциум.

«Сумма, на самом деле, небольшая. Оно (исследование – В.) будет проводиться консорциумом, не только одним институтом. Мы подключим свои лучшие институты, но нужна будет помощь профильных министерств здравоохранения», - заключил Нурбек.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Ранее страна жила в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году. Казахстанские ученые и эксперты, по данным правительства, предлагали установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному. Эксперты считали, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Многие жители страны остались недовольны введением единого часового пояса, из-за которого теперь в восточной части страны рано светает и рано темнеет. Инициативная группа подала петицию «Вернем время назад», однако министерство торговли и интеграции ее отклонило. А 6 сентября группа депутатов мажилиса опубликовала обращение с критикой о переходе на единый часовой пояс. Депутаты назвали это решение необдуманным и пообещали провести парламентские слушания по этой теме.

10 сентября заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что правительство еще раз изучит вопрос перевода времени, так как этот вопрос подняли депутаты мажилиса.