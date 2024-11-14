Оно будет находиться в районе международного аэропорта
В Астане начали строить депо для LRT
фото City Transportation Systems

В Астане началось строительство депо для легкорельсового транспорта, которое будет находиться на территории площадью 16,84 га в районе международного аэропорта, сообщила пресс-служба City Transportation Systems.

«Депо станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT», - отметили в компании.

В здании общей площадью около 80 тыс. кв. м будут размещены мойки для вагонов, склады запасных частей и оборудования, спецтехника для поддержания и ремонта путей, административные помещения для обучения и повышения квалификации персонала.

На территории депо также будет создан Центр управления беспилотными поездами.

«Инновационная система автоматизированного управления позволит значительно повысить безопасность и эффективность LRT, автоматизируя такие процессы, как запуск, торможение и остановка на станциях, и минимизируя влияние человеческого фактора», - отметили в компании.

Напомним, что ТОО «City Transportation Systems» планирует запуск LRT до конца 2025 года. По линии легкорельсового транспорта запустят беспилотные поезда.

Всего будет построено 18 станций и закуплено 19 подвижных составов, которые будут ездить с интервалом 4-5 минут.

На начальном этапе власти ожидают пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, а в часы пик – 92 тыс. человек в сутки.

Оплачивать проезд можно будет транспортной картой или через QR-код.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Для изучения влияния перевода времени на казахстанцев подключат лучшие институты – Нурбек
Новости
В «Озенмунайгазе» заявили, что ведут переговоры с бастующими рабочими в Жанаозене
Новости
Глава фонда Biz Birgemiz подозревается в присвоении пожертвований для пострадавших от паводков
Просматриваемые
Новости
На севере, западе и юго-востоке Казахстана ожидается снег
Новости
Назначен новый аким Кокшетау
Новости
Идет досудебное расследование по пожару в доме купца Габдулвалиева
Новости
Реконструкцию сквера Алии и Маншук завершат к концу года
Новости
Идентификация пациентов по Face ID появится во всех медорганизациях Казахстана с января 2025 года
Новости
Очередная встреча по Сирии пройдет в Астане 11-12 ноября