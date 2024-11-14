В Астане начали строить депо для LRT

В Астане началось строительство депо для легкорельсового транспорта, которое будет находиться на территории площадью 16,84 га в районе международного аэропорта, сообщила пресс-служба City Transportation Systems.
«Депо станет важным центром для обслуживания и управления системой LRT», - отметили в компании.
В здании общей площадью около 80 тыс. кв. м будут размещены мойки для вагонов, склады запасных частей и оборудования, спецтехника для поддержания и ремонта путей, административные помещения для обучения и повышения квалификации персонала.
На территории депо также будет создан Центр управления беспилотными поездами.
«Инновационная система автоматизированного управления позволит значительно повысить безопасность и эффективность LRT, автоматизируя такие процессы, как запуск, торможение и остановка на станциях, и минимизируя влияние человеческого фактора», - отметили в компании.
Напомним, что ТОО «City Transportation Systems» планирует запуск LRT до конца 2025 года. По линии легкорельсового транспорта запустят беспилотные поезда.
Всего будет построено 18 станций и закуплено 19 подвижных составов, которые будут ездить с интервалом 4-5 минут.
На начальном этапе власти ожидают пассажиропоток в 25 тыс. человек в сутки, а в часы пик – 92 тыс. человек в сутки.
Оплачивать проезд можно будет транспортной картой или через QR-код.
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