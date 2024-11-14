Поправки в Водный кодекс легализуют незаконные строения в водоохранной зоне, опасаются активисты Алматы

Алматинские активисты и общественные деятели выразили беспокойство новыми поправками в Водный кодекс, который сейчас обсуждается на рабочей группе в мажилисе. Предполагается, что они легализуют уже существующие и проектируемые постройки, находящиеся в пределах водоохранных зон. Свои позиции они высказали на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе в четверг.

Активистка Салтанат Ташимова, лидер движения «Защитим Алматы», рассказала «Власти», что активисты узнали об очередных поправках от нескольких депутатов мажилиса. Во вторник свои опасения о них выразил депутат Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook. На онлайн-встрече с активистами 8 ноября заместитель директора департамента водной политики также подтвердил, что министерство водных ресурсов – инициатор этих поправок.

Наибольшее беспокойство общественников вызвала поправка в пункт 5 статьи 120, которая предусматривает, что ограничения на выдачу земельных участков в водоохранных полосах не будут распространяться на уже существующие постройки, находящиеся в их пределах с 2009 года, и на те, по которым разрабатывается или заказана проектная документация на строительство или реконструкцию.

Активисты подчеркивают, что это фактически узаконит все постройки в водоохранных зонах, возведенные с нарушениями. Министерство водных ресурсов сообщило общественникам, что только в Алматы на сегодня таких построек 164 тысячи, и это только жилые дома. При этом на запрос общественников управление городского планирования и урбанистики отвечало, что таких строений только 14 тысяч, и они включают как жилые, так и коммерческие помещения.

«Мы требуем, чтобы была создана комиссия, которая бы проверила каждый дом, который построен в водоохранной полосе», - сказала Ташимова.

По словам Анар Тлеулесовой, заместителя председателя Национального водного партнерства РК и независимого эксперта по водным ресурсам, это предложение открыто узаконивает коррупционные схемы.

«Я предлагаю этот пункт исключить», - сказала она.

Напомним, 8 февраля 2022 года в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Водный кодекс. Президент отметил, что принятый в 2003 году документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать.

О разработке нового кодекса министерство экологии сообщило в июне 2022 года. Кодекс должны были внести в парламент сначала в первом полугодии 2023 года, затем сроки сдвинули на осень.

Проект нового Водного кодекса был принят мажилисом в работу лишь в январе этого года. Причем в марте стало известно, что проект Водного кодекса поступил в мажилис, не пройдя государственную экологическую экспертизу. В Минводы это отрицали, заявляя, что проект нового Водного кодекса прошел общественные слушания с 6 февраля по 5 марта и 11 марта получил заключение государственной экспертизы.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявлял, что Водный кодекс планируется принять и направить на подпись президенту до конца 2024 года.