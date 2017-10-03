До 50 кг золота в год без уплаты налога позволят добывать недропользователям Казахстана

Казахстанским недропользователям позволят добывать до 50 кг золота без уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Правда в том случае, если они попадут под новую категорию «старательская добыча», которую вводят в Казахстане кодексом «О недрах», презентованном в понедельник в мажилисе.

«Кодекс вводит новый для Казахстана вид недропользования – старательскую добычу. Старательская добыча допускается в отношении драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных камней, выдача лицензий будет производиться акиматами по принципу – первый пришел, на определенной с комитетом геологии территории», - сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Токтабаев.

По его словам, срок лицензии будет составлять три года. При этом, обязательным требованием будет являться наличие собственного оборудования механизации, органичение – глубина до трех метров, а территория участка не более 5 га.

«(Получить право недропользования в данном случае можно - V) только рассыпные месторождения без взрывчатки и химических реагентов, средства механизации – до 0,5 куб. метров ковша, 50 кг золота в год без уплаты НДПИ, использование воды без разрешения на спецводопользование», - также сообщил он.

Токтабаев признал, что на данный момент по старательству в стране имеется проблема, так как в министерство постоянно приходят письма о незаконной отработке месторождений.

«До сих пор остается неразрешенным вопрос о том, кто является уполномоченным органом по контролю за незаконной добычей», - отметил вице-министр.

Таким образом, узаконив этот вид недропользования Миннацэкономики надеется вывести «рынок старательства из тени», благодаря чему появятся «новые налоги и новые рабочие места». Тем более, что в стране достаточно много участков, где имеется рассыпное золото, и драгоценные металлы.

«Даже сейчас, когда мы проводим это совещание, где-то, кто-то незаконно отрабатывает. Почему? Потому что оформление контракта занимает два года, подсчет запасов – три года, переход к этапу добычи - еще два года. То есть у вас есть участок, там 100 килограммов золота, вы только через 7 лет сможете добывать. Никто не будет эти сроки выдерживать.

У нас старательство очень просто: оформляешь лицензию, ничего не надо подтверждать. Добыл, единственное по ковшу ограничения от налогового комитета. Мы с ними отрабатывали, чтобы не было такого, что крупные предприятия начнут размывать свои объемы добычи через старательство, для этого сделано ограничение по 50 килограммов. На первом этапе мы считаем этого достаточно», - заключил Токтабаев.