Мир за ночь. 3-4 октября 2017 года

Король Испании Филипп VI обратился к нации, осудив организаторов референдума о независимости Каталонии. Он назвал их действия противозаконными. После чего президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство региона объявит о независимости в ближайшие дни. Гесдеп отвергает обвинения о захвате здания генконсульства России в Сан-Франциско, в ответ на это посольство России выкладывает видео, показывающее обратное.

В Казахстане произошло землетрясение. «Эпицентр расположен в 224 км на север от Алматы на территории Казахстана, энергетический класс землетрясения 9.8. «Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 45.07° с.ш. 77.97° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН Казахстана».

Король Испании Филипп VI в телевизионном обращении к нации осудил организаторов референдума о независимости Каталонии и назвал их действия противозаконными. «Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение и нелояльность к властям страны, которых они представляют в Каталонии. Они подорвали гармонию и сосуществование в каталонском обществе», — сказал Филипп VI.

Позже президент женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство региона объявит о независимости в ближайшие дни и начнет «действовать в конце этой недели или начале следующей». В ответ на вопрос журналистов ВВС о том, что он предпримет, если в ситуацию вмешаются власти Испании, Пучдемон сказал, что это стало бы «ошибкой, которая бы все поменяла». Он отметил, что сейчас контактов между Мадридом и правительством Каталонии нет.

В воскресенье в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании. Явка составила примерно 42%, а за независимость проголосовали около 90% избирателей. Всего в Каталонии — примерно 5,3 миллиона человек, имеющих право голосовать на выборах. Пучдемон назвал референдум легитимным. Городская гвардия Барселоны сообщила, что около 700 тысяч человек приняли участие во вторник во второй половине дня в митингах. В день всеобщей забастовки была остановлена работа на многих предприятиях, не работали магазины, общественный транспорт, грузчики портов. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс в автономном сообществе.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отвергла обвинения российского МИДа в захвате здания генконсульства России в Сан-Франциско. Представители дипломатической службы безопасности лишь «прошли» по территории генконсульства с тем, чтобы «осмотреться» и убедиться, что в них никто не живет.

После чего посольство России опубликовало видео, «чтобы узнать, где и когда они (власти США) не взламывали замки». 3 сентября США потребовали свернуть деятельность генконсульства в Сан-Франциско. Также Вашингтон настоял на освобождении резиденции генконсула, закрытии российского торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Власти США дали сотрудникам российского генконсульства время на сборы до 1 октября, после этого помещение должно быть полностью очищено. 2 октября российский МИД выразил протест действиям властей США. То, что Науэерт описала как «прошли» и «осмотрелись» российские дипломаты восприняли как полноценный «захват»: «входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск».

Президент США Дональд Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшего от двух сильнейших ураганов, раздавал продовольствие и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец. Ранее в ходе брифинга он заявил, что пуэрториканцы «немного подпортили наш (США) бюджет, но все в порядке». Аналитическое агентство Moody`s Analytics оценивает нанесенный ураганом ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.

Также в ходе брифинга на борту самолета на обратном пути из Пуэрто-Рико Трамп подтвердил, что в среду посетит Лас-Вегас. На вопрос, получает ли он новую информацию по расследованию трагедии, он ответил: «Полностью. Прежде всего, он был больным и сумасшедшим человеком. Но я полагаю, мы знаем об этом и без всякой новой информации».

Сенатор от Чечни Зияд Сабсаби сообщил, что в ближайшее время к раздаче гуманитарной помощи беженцам-рохинджа, бежавшим в Бангладеш от преследований на территории Мьянмы, приступит Фонд имени Ахмата Кадырова. «Мы ожидаем, что уже 15 октября сможем приступить к работе,— заявил он.— Таким образом, фонд станет первой российской гуманитарной организацией, аккредитованной в Бангладеш». По словам сенатора, он по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова проинспектировал лагеря беженцев, «поговорил с их старейшинами» и «в тот же день подал через российское посольство в Дакке заявку на разрешение деятельности фонда».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что международная коалиция во главе с США устраивает опасные провокации против российских военных в Сирии. «В Сирии к ведомым США силам масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации»,— сказал Лавров.