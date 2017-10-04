Преступник скрылся с 700 тысячами тенге
В Астане ограбили букмекерскую контору
Фото Жанары Каримовой

Во вторник в столице Казахстана произошло нападение на букмекерскую контору, сообщает Sputnik.

По данным пресс-службы департамента внутренних дел Астаны, 3 октября, в районе 19.00-19.15 по адресу: улица Ауезова, 38 неизвестный мужчина похитил более 700 тысяч тенге.

«Подозреваемого еще не задержали, разосланы ориентировки во все отделы полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Накануне утром в городе Кокшетау двое неизвестных мужчин в медицинских масках ворвались в отделение «Казпочты» и, угрожая оружием, похитили миллион тенге, напоминает агентство.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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