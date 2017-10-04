В Астане ограбили букмекерскую контору

Преступник скрылся с 700 тысячами тенге
Во вторник в столице Казахстана произошло нападение на букмекерскую контору, сообщает Sputnik.
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