Аким и его заместитель получили выговоры
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Руководитель аппарата акима Талгарского района освобожден от должности
Аслан Касымбаев, фото с сайта акимата Талгарского района
Руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев освобожден от занимаемой должности, сообщил акимат на своем сайте.

Акиму района Танату Айдарбекову и его заместителю Айбеку Бидаеву объявлены выговоры.

В сообщении не уточняются причины увольнения и выговоров. Пресс-службы акимата Алматинской области не ответила на вопрос журналистов о причинах увольнения Касымбаева.

42-летний Аслан Касымбаев занимал свой пост с 2021 года, а на госслужбе работал больше 20 лет. Фамилия его семьи стала активно звучать в СМИ в последнюю неделю на фоне убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата близ Талгара. В соцсетях, а затем в СМИ распространилась версия, что убийцами были члены ОПГ, которая якобы действует в Талгаре. В полиции версию об ОПГ отрицают, а называемый ее лидером Хасан Касымбаев, младший брат Аслана Касымбаева, пообещал обратиться в суд для защиты своей репутации.

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