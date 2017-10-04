В Казахстане появятся две новые радиостанции

Выход двух новых радиостанций запланирован на конец ноября текущего года. Радиоканал «Тамаша FM» будет вещать на всю республику, «Бизнес-FM» - для Алматы и Астаны, сообщает Казинформ .

«Название «Бизнес FM» говорит само за себя, все новости будут посвящены бизнесу. А что такое бизнес? Это и спорт, и кино, и телевидение, и сельское хозяйство. Иначе говоря, все, что нас окружает, - так или иначе относится к бизнесу. Мы будем говорить о том, как зарабатывать деньги, как их тратить. Также будет музыка. Язык вещания будет по принципу 50 на 50 - казахский и русский. Думаем, что, возможно, процент вещания на казахском языке достигнет 60%. В программах будут участвовать не только авторитетные эксперты, но и сотрудники государственных органов», - заявил директор «Бизнес FM» Олег Абдулкабиров.

Также по словам Абдулкабирова, «Тамаша FM», входящая в компанию, будет аналогом российского радио «Юмор FM», где будет «не только юмор, но и музыка». Радиостанция будет вещать только на государственном языке.

На сайте министерства иформации и коммуникаций указано, что обе радиостанции получили частоты в ходе конкурса, итоги которого были подведены 4 августа.

«Тамаша FM» получила частоты в 10 городах - Астане, Алматы, Кокшетау, Актобе, Усть-Каменогорске, Уральске, Караганде, Кызылорде, Павлодаре и Шымкенте.