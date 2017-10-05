​Аким Алматы рассказал о развитии экологии и транспорта города

За последние два года на развитие городской инфраструктуры государство направило более $1,5 млрд. В краткосрочной перспективе акимат намерен объявить конкурс о строительстве проекта легкорельсового транспорта, начать перевод ТЭЦ-2 на газ и довести долю общественного транспорта на газе до 70%, рассказал в четверг во время форума Almaty Invest аким города Бауржан Байбек.

По словам акима, за последние два года на развитие городской инфраструктуры государство направило более $1,5 млрд. По данным Казгидромет, за последние 6 лет уровень загрязнения воздуха в городе снизился на 22%, а выбросы от объектов энергетики – на 8%. «С учётом того, что 80% выбросов приходится на автотранспорт, особые меры город принимает по снижению транспортной нагрузки», - подчеркнул он.

Байбек заметил, что транспортная реформа в крупных городах – наиболее сложная, долгосрочная реформа и город планомерно проводит её. Он напомнил, что одним из системных решений по снижению трафика – начало строительства БАКАД, как части транспортного корридора Западная Европа – Западный Китай. Стоимость проекта составляет более $1,5 млрд, он позволит рагрузить город от 40 до 60 тыс. автомобилей в сутки.

Он также напомнил о реконструкции 30 развязок за последние 10 лет, но указал на возникающую проблему пробок из-за их расширения: «Они не решают проблему глобально. Поэтому мы сегодня переходим к концепции – город для пешеходов и велосипедистов, а не для машин». Город, по его словам, продолжит увеличивать количество выделенных полос для автобусов, протяжённость которых сегодня составляет уже 100 км. Вместе с этим продолжится развитие проекта AlmatyBike и велодорожек, сегодня город предоставляет в аренду уже 3000 велосипедов и имеет велодорожки общей протяжённостью в 63 км..

Кроме того Байбек отметил, что сегодня доля общественного транспорта на газе выросла до 60%: «В этом выручает нас метро и мы думаем, что до 2020 года 70% автобусов будет ездить на экологически чистом транспорте. До конца года на треть обновится городской автобусный парк. Здесь есть, конечно, нарекания, но мы строим систему общественного транспорта на рыночных принципах. То есть, легализация этой сферы позволила поднять ёмкость рынка и сегодня те, кто работает на этом рынке, за свой счёт покупает компании. Сегодня мы уже субсидируем эту отрасль на $4 млрд. Всё, что будет поступать от парковок, штрафов, от тех вещей, которые до нас доходят – будет инвестировано в транспортную сферу. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время транспортная сфера улучшит сервис и качество».

Вместе с этим, в 2018 году город вместе с Европейским банком реконструкции и развития планирует объявить конкурс по строительству легкорельсового транспорта. «Также главой государства, как вы знаете, недавно поручено перевести ТЭЦ-2 на газ. Это на 11% снизит уровень вредных выбросов в атмосферу. Этот проект уже сегодня вызывает большой интерес инвесторов, и мы предлагаем им принять в нём участие», -резюмировал он.