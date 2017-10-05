​В Алматы реализуются 40 крупных проектов на $600 млн - Байбек

В Алматы реализуются 40 крупных проектов на $600 млн., семь из которых с иностранным участием. В краткосрочной перспективе в индустриальной зоне города откроется несколько заводов, а также производство немецких электроавтобусов и мусороперерабатывающий комплекс, рассказал в четверг во время форума Almaty Invest аким города Бауржан Байбек.

По словам Байбека, сегодня город на льготных условиях предоставляет земельные участки с готовой инфраструктурой для инновационных, экспорториентированных и импортозамещающих производств. Благодаря этому уже реализуются 40 крупных проектов на $600 млн., семь из которых – с иностранным участием.

«В индустриальной зоне Алматы в следующем году планируется открытие высокотехнологичных заводов. Совместно с китайской CNPC будет открыт завод по производству стальных труб AsiaSteelPipe, другой завод будет открыт совместно с японскими инвесторами, после чего будет расширен до целого кластера – мы подписали меморандум и хотим сформировать большую производственную зону только японских компаний», - рассказал аким.

Кроме того, в середине 2018 года в Алматы откроется завод по выпуску немецких электроавтобусов третьего поколений и мусороперерабатывающий комплекс по итальянской технологии с мощностью переработки бытовых отходов в 550 тыс. тонн в год и выпуском 60 тыс. тонн вторсырья.

Вместе с этим город продолжает создавать условия для участия инвесторов в секторах ЖКХ и общественных пространств: «Более 1000 ветхих домов требуют модернизации, инвестиционный потенциал которой оценивается в $1,5 млрд».