Всемирный климатический фонд выделит Казахстану 110 млн долларов

Всемирный «зеленый» климатический фонд (GCF) профинансирует Казахстан в размере 110 млн. долларов США для реализации проектов в рамках Рамочной программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Республики Казахстан, пишет МИА Казинформ.

«Данный вклад GCF предполагает льготное финансирование в размере 106 млн. долл. США и 4 млн. долл. США в виде субсидий на техническую помощь. Проекты будут направлены на содействие правительству Казахстана в переходе к «зеленой» экономике, в том числе на развитие солнечной, ветровой энергии, малой гидроэнергетики и биогаза, а также на модернизацию и укрепление электросетей в целях расширения интеграции возобновляемых источников энергии», - говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики.

Исполнительным агентством по данным проектам будет являться Европейский банк реконструкции и развития, который на сегодняшний день инвестировал 7,3 млрд. евро в Казахстан, из них 1,7 млрд. евро инвестировано в устойчивую энергетику.

«Зеленый» климатический фонд создан по инициативе правительств 124 стран с целью ограничения и сокращения выбросов парниковых газов в развивающихся странах, а также для помощи в адаптации к последствиям изменения климата.