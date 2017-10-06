В Астане обсудят эффективность четырех зон деэскалации

Эффективность четырех зон деэскалации обсудят участники седьмого раунда переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Во время следующей встречи в Астане страны-гаранты намерены детально обсудить насколько эффективно функционируют созданные четыре зоны деэскалации», - сказал Абдрахманов журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ.

«Для сирийской вооруженной оппозиции актуальность представляет такая проблема, как пленные и заложники. Они надеются, что страны-гаранты обеспечат нахождение решения вопросам, связанным с освобождением пленных и заложников», - сообщил Абдрахманов.

Он отметил, что «другая проблема, которая затрагивает интересы международной общественности, касается гуманитарного разминирования».

«На территории Сирии много исторических объектов, большинство из них входит в число объектов, находящихся под гарантией защиты ЮНЕСКО. Насколько мы проинформированы со стороны соответствующих служб ООН, ведется предметная работа для того, чтобы найти пути к разминированию территорий, где находятся объекты культурного наследия Сирии, имеющие значение для всего мира», - сказал глава МИД Казахстана.