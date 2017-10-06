Нобелевскую премию мира получило Международное движение по запрещению ядерного оружия

Нобелевская премия мира в 2017 году присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «привлечение внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и невероятные усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия», об этом объявила в пятницу в Осло председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен, пишет ТАСС.

7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке​ был подписан договор о запрещении ядерного оружия был. С тех пор его подписали 53 государства.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Международная кампания по запрещению ядерного оружия была основана в 2007 году в Австралии, и состоит из 468 партнёрских организаций в 101 стране. Штаб-квартира кампании расположена в Женеве.

В 2017 году на премию было выдвинуто 318 кандидатов, в том числе 103 организации.

В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира был признан президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за «решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране».