Объем внешней торговли между Казахстаном и Грузией увеличился на 39,1%

Объем внешнеторгового оборота в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился до 32,4 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Пресс-служба ведомства сообщает, что взаимный товарооборот между Казахстаном и Грузией в январе-июле прошлого года составлял 23,9 млн. долларов США.

В отчетном периоде объем казахстанского экспорта в Грузию достиг 19,3 млн долларов, что на 90% больше показателя за январь-июль 2016 года - 10,6 млн. долларов.

Объем грузинского импорта в Казахстан составил 13,1 млн. долларов, что на 1,5% меньше, чем годом ранее - 13,3 млн. долларов. По состоянию на 1 сентября 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 221 юридическое лицо, филиал и представительств с грузинским участием, из которых действующими являлись 114.