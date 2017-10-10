​Житель Талгара приговорен к году тюрьмы за ложное сообщение о бомбе

Талгарский районный суд Алматинской области приговорил 39-летнего жителя Талгара к году заключения в тюрьме минимальной безопасности за звонок о ложной бомбе в здании центральной мечети города. В срок отбывания суд засчитал нахождение под залогом, в итоге под стражей осужденный проведет полгода, сообщает «Спутник. Казахстан» .

5 марта 2017 года, находясь в алкогольном опьянении, мужчина, чье имя не называется, позвонил в справочное бюро «169». По телефону он потребовал номер департамента комитета национальной безопасности, поскольку в полночь в Центральной городской мечети прогремит взрыв. Спецслужбы проверили здание, но каких-либо взрывных устройств не обнаружили.

«Суд признал А. виновным по статье 273 Уголовного Кодекса (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», – приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

Также осужденный оштрафован на сумму около 300 тысяч тенге.