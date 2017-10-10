​С начала года алматинцы потратили на покупку автономеров 381 млн тенге

За 9 месяцев 2017 года автомобильный центр обслуживания населения зарегистрировал 146,7 тысяч транспортных средств – на 70,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. С учета было снято 145,45 тысяч машин – на 50,6% больше, чем в прошлом году. За этот период в 2017 году было выдано чуть больше тысячи номеров с повышенным спросом, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

«С учета снято 145 тысяч 455 ТС, плюс на 50,6%, в минувшем году по итогам 9 месяцев эта цифра составила 96 тысяч 565 транспортных средств. Кроме того, выдано 43 тысячи 367 водительских удостоверений, 4 тысячи 579 из них водители получили впервые. Если обратили внимание, объем оказанных государственных услуг значительно вырос, и в первую очередь это связано с внедрением в механизм нашей работы принципа экстерриториальности. Что касается номеров повышенного спроса: с начала года была выдана 1 тысяча 024 государственных регистрационных номерных знаков данной категории на общую сумму 381 миллион 289 тысяч 567 тенге», – говорится в сообщении.

С начала года в ЦОНе оказали 339,39 тысяч госуслуг:

«В частности, с начала года рассмотрено 10 тысяч 160 обращений физических и юридических лиц, а также 2 тысячи 847 обращений из государственных органов и организаций. Зарегистрировано 20 тысяч 991 договоров залога, с ареста снято 25 тысяч 802 транспортных средств, имевших ограничения. Кроме того, выявлено 136 транспортных средств с измененными, скрытыми номерными обозначениями узлов и агрегатов, выявлено 36 лиц, находившихся в розыске, 66 транспортных средств значившихся в розыске, а также 35 фактов подделки документов», – отметили в департаменте.