Состояние пострадавшего - тяжелое
В центре Алматы строитель пострадал от удара током
Фото Жанары Каримовой

На пересечении улиц Гоголя и Тулебаева во время проведения строительных работ мужчина получил электротравму, в результате чего в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщила Vласти пресс-секретарь службы спасения города Алматы Гаухар Нокербекова.

«Во время проведения строительных работ мужчина получил электротравму. Реанимационная бригада доставила его в четвертую клиническую городскую больницу. Предварительно состояние - тяжелое. Других пострадавших нет», - сказала она в телефонном интервью.

В городском ДЧС сообщили, что «по линии 112 данная информация не проходила», звонков в службу не поступало. В данный момент сотрудник департамента направляется на место происшествия, сообщила пресс-секретарь ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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