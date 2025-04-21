В Алматы начинается строительство BRT на Райымбек батыра

С 21 апреля на проспекте Райымбек батыра в Алматы начнется строительство линии BRT, сообщила пресс-служба акимата города.

«Проект станет первым в Алматы, где улица преобразуется по всей ширине – от здания до здания, включая все слои инфраструктуры: дороги, тротуары, зеленые зоны и фасады зданий, с созданием комфортной и современной городской среды», - отметили в акимате.

Проект разделен на три участка: ул. Пушкина – пр. Сейфуллина (1,8 км), пр. Сейфуллина – ул. Ахрименко (7,2 км) и ул. Ахрименко – ул. Алтын Орда (7,5 км).

Строительство же будет проходить в два этапа. На первом этапе, с 21 апреля по июнь, будут проходить строительно-монтажные работы, которые затронут проезжую часть. В связи с этим будет ограничена одна крайняя правая полоса, движение сохранится по трем полосам в каждом направлении.

В рамках первого этапа сделают арыки и дренажную сеть, поливочную систему, перенесут инженерные коммуникации и установят новые остановки.

На втором этапе, который начнется в июне, планируется укладка нового асфальта, нанесение дорожной разметки и обновление светофоров. Также начнется благоустройство тротуаров, зеленых зон, велодорожек, детских и спортивных площадок.

«Покрытие обновят по всей ширине проезжей части, с частичным перекрытием движения до 36 часов (по квартальной схеме). В этот период будет организовано реверсивное движение. Данная схема временного объезда успешно себя показала при среднем ремонте улиц аль-Фараби и Абая», - сообщили в акимате.

При этом для пешеходов будут обустроены удобные пешеходные маршруты вдоль ремонтируемых участков. Также будут установлены ограждения, пандусы и светоотражающие элементы – для безопасности в темное время суток и доступности для маломобильных групп. А для пассажиров общественного транспорта на время работ появятся временные остановочные площадки, максимально приближенные к привычным маршрутам.

Завершить основные работы планируется до конца этого года.