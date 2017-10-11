По инциденту с самолетом, который приземлился без шасси в Уральске, ведется расследование

Для расследования обстоятельств авиационного события с воздушным судном King Air -250 создана комиссия министерства по инвестициям и развитию, в настоящий момент сотрудники департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов находятся на месте происшествия, сообщает в среду пресс-служба госоргана.

В ведомстве напомнили, что 10 октября 2017 года при заходе на посадку в аэропорту г. Уральск произошло авиационное событие с воздушным судном King Air - 250, чей регистрационный номер UP-K3504.

«По поступившей информации, при заходе на посадку в аэропорту г. Уральск после выпуска закрылок произошло столкновение со стаей птиц. В результате столкновения посадка произведена без выпуска стоек шасси. На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа: КВС – Бунеев А.И.; второй пилот – Кисилев А.В.; борт-оператор – Толе Д.Н. Экипаж не пострадал, воздушное судно получило незначительные повреждения», - говорится в распространенном сообщении.