Все они госпитализированы
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Шесть человек пострадали на производстве «АрселорМиттал Темиртау»
ФОТО С САЙТА SPUTNIKNEWS.KZ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Шесть человек пострадали при воспламенении газа во время проведения работ на газопроводе, сообщает в четверг пресс-служба компании.

«12 октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы», - сообщили в пресс-службе.

Как заверили в компании, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В частности, трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии центральной городской больницы города Темиртау, трое – в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии им. Макажанова, расположенном в Караганде. По данному факту ведется расследование.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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