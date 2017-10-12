Шесть человек пострадали на производстве «АрселорМиттал Темиртау»

Шесть человек пострадали при воспламенении газа во время проведения работ на газопроводе, сообщает в четверг пресс-служба компании.

«12 октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе №1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы», - сообщили в пресс-службе.

Как заверили в компании, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В частности, трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии центральной городской больницы города Темиртау, трое – в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии им. Макажанова, расположенном в Караганде. По данному факту ведется расследование.