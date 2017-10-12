Самолет Эйр Астаны 3 часа летал с неубранными шасси над китайским городом Сямынь

В четверг самолет Эйр Астаны на протяжении трех часов летал с неубранными шасси в районе аэродрома китайского города Сямынь в провинции Фуцзянь, сообщает Казинформ .

По данным пресс-службы авиакомпании, в четверг самолет АО «Эйр Астаны», прошедший плановое обслуживание в объеме С-сheck в центре техобслуживания HAECO в городе Сямынь, выполнял перегоночный рейс в Алматы — без пассажиров и груза.

«После взлета в 08:00 по алматинскому времени и уборки шасси сработала индикация о неубранных шасси. Так как на воздушном судне находилось максимальное количество топлива для возврата в Алматы, было необходимо выработать в воздухе топливо для посадки с допустимым посадочным весом, поэтому самолет летал в районе аэродрома в течение трех часов», - сообщили в пресс-службе компании.

Самолет совершил посадку в штатном режиме в 12:20 минут по времени Алматы. На авиалайнере находились 2 пилота и 2 инженера. В настоящее время технический персонал компании HAECO выполняет поиск неисправности.