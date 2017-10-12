Назарбаев не давал поручение снять вопросы, связанные с кыргызской границей

Заявления премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова о том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны снять все образовавшиеся вопросы на границе двух стран, не соответствует действительности, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.

«В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба премьер-министра РК официально заявляет: информация о том, что президент Казахстана «дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности», - говорится в заявлении, распространенном в четверг.

На самом деле, отмечают в пресс-службе, правительству поручено «провести межправительственную консультацию по данному вопросу».

Более того, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось.

«Имел место краткий подход господина Сапара Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook», - отмечают в правительстве.

Здесь также напомнили, что ранее казахстанские СМИ сообщили, что пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими министерством внутренних дел, комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию. Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.

«Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится. Главная цель плановой пограничной операции - пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства», - добавляют в пресс-службе.

В свою очередь, в ведомстве подчеркивают, что пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана.

«Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации, и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации», - заключают здесь.

Отметим, накануне на личной странице в Facebook Сапар Исаков выложил фото, на котором идет вместе с Нурсултаном Назарбаевым. Фотография сопровождалась следующим текстом: «В рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, переговорил с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и проинформировал его о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской государственной границе. После переговоров президент Нурсултан Назарбаев дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе».