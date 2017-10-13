Бывшего акима Алматы Виктора Храпунова вызывают на допрос в Казахстан

Национальное бюро по противодействию коррупции вызывает бывшего акима Алматы Виктора Храпунова и его жену Лейлу Храпунову на допрос в Казахстан. Как сообщили в ведомстве в пятницу, они должны явиться к следователю не позднее вторника.

Как отмечают в ведомстве, в отношении Лейлы и Виктора Храпуновых расследуется уголовное дело, и в ходе следствия добыты доказательства, «подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников». В итоге, собранные материалы «позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации».

«В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако, в связи с нахождением подозреваемого Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых на допрос в средствах массовой информации», - поясняют в ведомстве.

Таким образом, подозреваемым Виктору Храпунову, Лейле Храпуновой и Айяру Ильясову «необходимо в срок до 15:00 часов 17 октября 2017 года явиться в административное здание национального бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу».

Как отмечают в ведомстве, для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.

«В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемых Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Ильясова А.К. публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Швейцарии по месту их нахождения», - заключили в Нацбюро.