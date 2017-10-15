Задержанный планировал организовать их в случае проигрыша одного из кандидатов
ГКНБ Кыргызстана задержал экс-депутата парламента по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам
Фото с сайта akipress.org

Во время оперативно-розыскных мероприятий Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана установил очередной факт подготовки к массовым беспорядкам с последующим захватом административных зданий. Его планировалось провести после оглашения итогов выборов президента, сообщает в воскресенье агентство АКИpress.

«Установлено, что экс-депутат парламента Казыбек Шайымбетов, ранее осужденный за незаконное хранение и ношение взрывного устройства и боеприпасов, предварительно вступив в сговор с группой лиц, намеревался принять активное участие в массовых беспорядках во время и после проведения выборов президента Кыргызстана в случае проигрыша одного из кандидатов. С целью реализации своих преступных намерений Шайымбетов и его сторонники в последние несколько дней проводили активные поиски оружия и боеприпасов к ним для участия в массовых беспорядках и захватах административных зданий государственных органов», - говорится в сообщении ведомства.

В субботу в отношении Шайымбетова и других лиц было возбуждено уголовное дело за подготовку к организации массовых беспорядков, насильственному захвату власти, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Задержанные были доставлены в ГКНБ Кыргызстана, в отношении них ведётся следствие.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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