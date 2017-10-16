Местная полиция связывает это с установкой камер видеонаблюдений
​В Астане снизилось количество ДТП
Фото Жанары Каримовой

В начале октября 2017 года в Астане с помощью камер системы видеонаблюдения «Сергек» было выявлено 3 435 административных нарушений, в полиции отмечают снижение количества дорожно-транспортных происшествий, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

«На сегодняшний день отмечается снижение по дорожно-транспортному происшествию, за неделю погибших нет, было два ДТП, одно из которых по вине пешехода», – рассказал начальник местной полицейской службы Бауыржан Малыбаев на аппаратном совещании с акимом города в понедельник.

Из 3 435 зафиксированных административных правонарушений более 345 случаев – приставания в общественных местах. Также на камеры попали около тысячи фактов нарушения правил дорожного движения,299 факто распития алкогольных напитков в общественных местах, 100 фактов мелкого хулиганства.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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