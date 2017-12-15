Бастующие горняки начали выходить из шахт – глава профсоюза

Бастующие четверо суток шахтеры на шахтах Тентекская, Шахтинская, Казахстанская и Ленина выходят на поверхность. Об этом Vласти по телефону сообщил глава профсоюза «Коргау» Марат Миргаязов. Ожидается, что все горняки сегодня ночью вернутся домой.

На вопрос Vласти, действительно ли шахтеры поднимаются на поверхность, Миргаязов заверил, что данная информация является верной: «Конечно, все выезжают».

При этом он отметил, что пока еще вышли не все. «Мы надеемся, что все (выйдут - V). Скорее всего все. Такая информация», - сказал он.

Глава профсоюза также добавил, что сегодня нужно будет определяться и «уже завтра начинать переговоры».

Компания «АрселорМиттал Темиртау» в ночь на пятницу распространила сообщение, что на трех шахтах - Шахтинской, Тентекской и им. Ленина - все шахтеры уже поднялись на поверхность, на «Казахстанской» «подъем осуществляется в настоящее время».

В четверг суд Шахтинска приостановил забастовку до момента, когда будет рассмотрен иск «АрселорМиттал Темиртау» о законности проведения акции. Суд постановил, что забастовка должна быть прекращена, а все шахтеры обязаны подняться на поверхность.