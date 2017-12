Мир за ночь. 14-15 декабря 2017 года

Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил журналистам после саммита лидеров ЕС в Брюсселе , что руководители стран ЕС пришли к соглашению о продлении санкций в отношении России, пишет «Коммерсант». «Евросоюз придерживается единого мнения о невозможности снятия санкций с России»,— передает AFP выступление господина Туска.

После достижения договоренностей руководителями стран Евросоюза решение о продлении санкций должно быть формально одобрено Советом ЕС. По информации «РИА Новости», его заседание назначено на следующую неделю. Экономические санкции в отношении России, как ожидается, будут продлены на полгода.

Ограничительные меры в отношении России были введены ЕС летом 2014 года после присоединения Крыма. В марте 2015 года руководители стран Евросоюза назвали условием для их отмены полное выполнение минских соглашений о мирном урегулировании в Донбассе.

Суд в США приговорил двух родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признанных виновными в сговоре с целью контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты, к 18 годам лишения свободы каждого. Об этом сообщило 14 декабря агентство Reuters, передает ТАСС.

Два племянника супруги президента Венесуэлы Мадуро - Силии Флорес, 32-летний Франки Франсиско Флорес-де-Фрейтас и 30-летний Эфраин Антонио Кампо-Флорес были задержаны в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, в ноябре 2015 года. По данным властей страны, они рассчитывали доставить в США более 700 кг кокаина. Островное государство приняло решение передать задержанных правоохранительным органам США, после чего их доставили в Нью-Йорк.

Вынесение приговора состоялось в суде в нью-йоркском районе Манхэттен. Суд присяжных признал родственников президента Венесуэлы виновными в ноябре прошлого года. Прокуратура, указывая на тяжесть преступления, требовала приговорить каждого из подсудимых не менее чем к 30 годам тюрьмы.

Журнал Billboard опубликовал рейтинг 100 лучших песен уходящего года. Первое место издание присвоило треку «Bad Liar» в исполнении Селены Гомес. Второе место получила композиция «Bodak Yellow» Cardi B. Замыкает тройку лидеров песня «Slide» Келвина Харриса и Фрэнка Оушена, передает РИА Новости. Побившей рекорды по просмотрам на YouTube композиции «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера журнал присвоил четвертое место.

Также в топ-10 вошли «XO TOUR Llif3» в исполнении Lul Uzi Ver, «Humble» Кендрика Ламара, ремикс песни «Mi Gente», которую исполнили J Balvin и Уилли Уильям при участии Бейонсе, а также композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа «Sign of the Times», которая заняла первое место в рейтинге топ-50 лучших песен года журнала Rolling Stone. На девятом и десятом местах оказались трек «I Feel It Coming», спетый The Weeknd и французским дуэтом Daft Punk, и «Feel it Still» исполнителей Portugal.

Оппозиция в Перу потребовала немедленной отставки президента страны Педро Кучински на фоне коррупционного скандала, пишет РИА Новости. В среду была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка $4,8 млн. двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.

«Ему дан срок до конца сегодняшнего дня (четверга), мы думаем, что у Кучински было достаточно времени, чтобы оценить эту деликатную ситуацию и принять решение (об отставке)», — приводит портал Peru21 заявление представителя оппозиционной партии «Народная сила» Даниэля Салаверри. По его словам, дальнейшее пребывание Кучински на посту главы государства неприемлемо из-за представленных доказательств платежей в пользу связанных с ним компаний со стороны бразильского строительного гиганта, замешанного в коррупции по всей Латинской Америке.

Федеральная комиссия по коммуникациям в США проголосовала за отмену «сетевого нейтралитета» — принципа, введенного администрацией президента Барака Обамы в 2015 году. Об этом сообщает Reuters, передает «Дождь». «Сетевой нейтралитет» вводил запрет на блокировку провайдерами какого-либо трафика или замедление доступа к ресурсам конкурентов.

На отмене правила настаивали крупные американские провайдеры, включая AT&T Inc, Comcast Corp и Verizon Communications Inc. Решение комиссии, как отмечает Reuters, «дает им власть над тем, к какому контенту получат доступ потребители».

В поддержку отмены «сетевого нейтралитета» выступали республиканцы, а против — демократы и, в частности, материнская компания Google Alphabet Inc. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что администрация президента «уважает работу Федеральной комиссии по коммуникациям», однако при этом «всегда поддерживала и будет поддерживать свободный и честный интернет».

Центральное командование (CENTCOM) США сообщило о перехвате в небе над Сирией в среду двух российских самолетов Су-25 при пересечении «линии предотвращения конфликтов». Представитель CENTCOM подчеркнул, что такие ситуации иногда возникают «по нескольку раз в день», и ничего экстраординарного в сближении российских и американских самолетов не было, пишет «Коммерсант».

«Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов, чтобы обсудить эту ситуацию»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе оборонного ведомства.

Телеканал CNN сообщил, что американские истребители открыли предупредительный огонь, однако в Пентагоне это отрицают.

Минобороны России, в свою очередь, опровергло сообщения о перехвате российских штурмовиков.