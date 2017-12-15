Назарбаев присвоил Есимову звание героя труда

Награды удостоены председатель правления нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов, менеджер ТОО "Тенгизшевройл" Руслан Куатов и руководитель крестьянского хозяйства "Жақсылық" из Алматинской области Жаксылык Ушкемпиров.

Звание награжденным присвоено "за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан".

Звание Қазақстанның Еңбек Ері - высшая степень отличия Казахстана наряду со званием Халық каhарманы и орденом Алтын Қыран. Награда вручается с 2008 года, до настоящего времени её были удостоены 23 человека.