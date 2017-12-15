Эту должность он будет совмещать с обязанностями министра сельского хозяйства
Умирзак Шукеев назначен вице-премьером
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО "КАЗПОЧТА"

Председатель фонда «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра – министром сельского хозяйства. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Нурсултан Назарбаев, передает пресс-служба Акорды.

«Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром сельского хозяйства Республики Казахстан», - говорится на сайте Акорды.

53-летний Умирзак Шукеев – выпускник Московского экономико-статистического института по специальности экономист-математик.

В разные годы занимал должности министра экономики Казахстана, заместителя премьер-министра, председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем», заместителя руководителя администрации президента, акима Костанайской области, Астаны и ЮКО, первого заместителя премьер-министра.

С конца декабря 2011 года до нынешнего назначения занимал пост председателя правления ФНБ «Самрук-Казына».

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