Суд отменил предписание департамента экологии в отношении NCOC из-за процедурных нарушений – Минэкологии

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание департамента экологии Атырауской области в адрес оператора Кашагана из-за процедурных нарушений, допущенных при его вынесении.

В комитете экологического регулирования и контроля отмечают, что это не снимает с консорциума ответственности за нарушения экологического законодательства: «Суд не рассматривал и не оценивал обоснованность выводов департамента по существу. Напротив, он возложил на департамент обязанность завершить административную процедуру с учетом правовой позиции суда».

Сейчас департамент устраняет выявленные процессуальные недостатки, отметили в Минэкологии.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшие нефтяные компании, включая Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, входящие в консорциум NCOC, управляющий Кашаганом, выиграли в апелляционном суде дело о штрафе за ущерб окружающей среде на сумму около 2,3 трлн тенге.

Как отмечает Bloomberg, разработка месторождения Кашаган стоимостью $55 млрд сопровождалась задержками и перерасходом средств. Власти Казахстана добивались увеличения доходов от национальных месторождений и подали иск к партнерам по совместному предприятию в международный арбитраж на возмещение ущерба на сумму более $160 млрд. Большая часть этой суммы представляет собой упущенную выгоду, но также включает убытки, связанные с предполагаемыми нарушениями в области охраны окружающей среды, и сделками, которые, по утверждению Казахстана, были коррупционными.

В начале 2023 года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы.

В прошлом году венчурные партнеры предложили Казахстану урегулировать дело о сере путем дополнительных инвестиций в социальные проекты в размере $110 млн в течение следующих двух лет, расходы, которые могли бы быть возмещены из доходов Кашагана в соответствии с контрактом на раздел продукции. Предприятие также предлагало осуществлять дополнительные выплаты, связанные с поставками сжиженного углеводородного газа правительству, и создать многомиллионный фонд социального развития.

Занимавший ранее пост министра национальной экономики Нурлан Байбазаров в декабре прошлого года заявлял, что правительство Казахстана не получало официальных предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию экологического штрафа в $5 млрд.