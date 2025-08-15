Ответственность с консорциума за нарушения экологического законодательства никто не снимал
Суд отменил предписание департамента экологии в отношении NCOC из-за процедурных нарушений – Минэкологии
фото astanatimes.com

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание департамента экологии Атырауской области в адрес оператора Кашагана из-за процедурных нарушений, допущенных при его вынесении.

В комитете экологического регулирования и контроля отмечают, что это не снимает с консорциума ответственности за нарушения экологического законодательства: «Суд не рассматривал и не оценивал обоснованность выводов департамента по существу. Напротив, он возложил на департамент обязанность завершить административную процедуру с учетом правовой позиции суда».

Сейчас департамент устраняет выявленные процессуальные недостатки, отметили в Минэкологии.

В начале августа агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшие нефтяные компании, включая Eni SpA, Shell Plc, Exxon Mobil Corp. и TotalEnergies SE, входящие в консорциум NCOC, управляющий Кашаганом, выиграли в апелляционном суде дело о штрафе за ущерб окружающей среде на сумму около 2,3 трлн тенге.

Как отмечает Bloomberg, разработка месторождения Кашаган стоимостью $55 млрд сопровождалась задержками и перерасходом средств. Власти Казахстана добивались увеличения доходов от национальных месторождений и подали иск к партнерам по совместному предприятию в международный арбитраж на возмещение ущерба на сумму более $160 млрд. Большая часть этой суммы представляет собой упущенную выгоду, но также включает убытки, связанные с предполагаемыми нарушениями в области охраны окружающей среды, и сделками, которые, по утверждению Казахстана, были коррупционными.

В начале 2023 года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы.

В прошлом году венчурные партнеры предложили Казахстану урегулировать дело о сере путем дополнительных инвестиций в социальные проекты в размере $110 млн в течение следующих двух лет, расходы, которые могли бы быть возмещены из доходов Кашагана в соответствии с контрактом на раздел продукции. Предприятие также предлагало осуществлять дополнительные выплаты, связанные с поставками сжиженного углеводородного газа правительству, и создать многомиллионный фонд социального развития.

Занимавший ранее пост министра национальной экономики Нурлан Байбазаров в декабре прошлого года заявлял, что правительство Казахстана не получало официальных предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию экологического штрафа в $5 млрд.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы реорганизованы несколько управлений акимата
Новости
Казахстанец Алимнур Турганбай пропал после задержания китайской пограничной службой
Новости
Токаев поручил госорганам перейти на национальный мессенджер для защиты персональных данных граждан
Новости
Япония предоставит Казахстану грант почти на 1,1 млрд иен для борьбы с последствиями ядерных испытаний
Новости
Гражданскую активистку Бибигуль Имангалиеву арестовали на 10 суток за поддержку Марата Жыланбаева
Новости
Доллар торгуется на бирже по 539,8 тенге