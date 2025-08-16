До восьми лет лишения свободы получили обвиняемые по делу о гибели 46 шахтеров на шахте Костенко

Суд в Караганде огласил приговор по делу о гибели 46 шахтеров на шахте имени Костенко в октябре 2023 года. Руководители шахты, обвиненные в нарушении правил безопасности, получили от пяти до восьми лет лишения свободы, передает агентство КазТАГ.

Так, директора шахты Сергея Мустивко суд приговорил к восьми годам лишения свободы, заместитель директора по производству шахты Вадим Еремин, главный инженер Николай Грознов и начальник участка № 6 Виктор Коптенков приговорены к семи годам лишения свободы.

Заместителю главного инженера по проходке технической службы Владимир Гоноченко получилшесть с половиной лет лишения свободы, заместитель главного инженера по технике безопасности Дмитрию Федоренко, главный механик Дмитрий Коцар и помощник начальника участка по пылевзрывозащите Виталий Пестряк – по шесть лет лишения свободы; начальник участка конвейерного транспорта Тулеген Габдушев и начальник участка вентиляции и техники безопасности Владимир Шишканов – пять лет лишения свободы.

Девять из десяти обвиняемых находились под арестом с осени 2023 года.

Суд признал подсудимых виновными в «нарушении правил безопасности при ведении горных работ», повлекшее смерть 46 шахтеров и инвалидность более 20 человек. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Авария на шахте Костенко стала крупнейшей по числу жертв за многие годы.