До восьми лет лишения свободы получили обвиняемые по делу о гибели 46 шахтеров на шахте Костенко

Осуждены руководители шахты
Суд в Караганде огласил приговор по делу о гибели 46 шахтеров на шахте имени Костенко в октябре 2023 года. Руководители шахты, обвиненные в нарушении правил безопасности, получили от пяти до восьми лет лишения свободы, передает агентство КазТАГ.
