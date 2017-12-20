Мир за ночь. 19-20 декабря 2017 года

Полиция Великобритании провела операцию по задержанию 4 человек, подозреваемых в подготовке теракта в рождественские праздники. Тем временем в Германии канцлер Ангела Меркель признала допущение ошибок во время прошлогоднего теракта в Берлине, когда грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке.

В ночь с 19 на 20 декабря в Алмалинском районе горели контейнеры рынка «Барыс 4» в районе оптового рынка на Райымбека и Розыбакиева. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 04:31 часа утра. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова спустя 10 минут:

«К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горел контейнерный ряд с переходом огня на второй этаж и кровлю многофункционального комплекса рынка «Барыс 4». На месте пожара был организован штаб, для борьбы с огнем было развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания. Как выяснилось, произошло горение семи контейнеров с продуктами питания», – говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные эвакуировали 5 газовых баллонов объемом 50 литров и 1 объемом 25 литров. Пожар был ликвидирован в 06:12.

В Британии полиция предотвратила запланированный группой исламистов план по совершению теракта в рождественские праздники, сообщает Русская служба ВВС.

По данным источников в полиции, четверо мужчин были арестованы во вторник рано утром в графствах Южный Йоркшир и Дербишир на севере Англии. 31-летний мужчина был арестован в городе Честерфилд, во время задержания одна из улиц была перекрыта, соседи арестованного временно эвакуированы из своих домов, а на место были вызваны армейские саперы. Еще три человека были арестованы в районах Бернгрив и Мирсбрук в Шеффилде. В соответствии с обычной практикой полиции, имена всех арестованных не раскрываются, однако известен их возраст – 22, 36 и 41 год.

Все четверо арестованы по подозрению в причастности к организации, подготовке и подстрекательству к совершению акта террора. Их доставили для допросов в полицейский участок в Западном Йоркшире.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что после теракта на прошлогодней рождественской ярмарке в Берлине, жертвами которого стали 12 человек, были допущены ошибки, пишет Русская служба ВВС.

Тогда реакция правительства Меркель подверглась серьезной критике. Семьи погибших утверждают, что не только не получали своевременной информации, но им даже были высланы счета за оплату вскрытия тел их близких.

Выступая после частной церемонии в память погибших, канцлер заявила, что настало время «исправить допущенные ошибки»:

«Не только для того, чтобы гарантировать безопасность, но и чтобы дать возможность тем, кто пострадал или потерял своих близких, вернуться, насколько это возможно, к нормальной жизни», – сказала она на церемонии открытия мемориала в память погибших на площади Брайтшайдеплац в Берлине, где год назад злоумышленник направил тяжелый грузовик на многолюдную рождественскую ярмарку.

Несколько родственников погибших обвинили Меркель в бездействии, заявив, что глава правительства ни разу не вступила с ними в контакт. Подготовленный по поручению правительства и опубликованный на прошлой неделе доклад сообщает о целом ряде нарушений, допущенных властями непосредственно после нападения, в том числе о задержках в оповещении родственников об опознании погибших. Другой, опубликованный еще в октябре доклад, указывает на грубые ошибки со стороны полиции и служб безопасности Германии.

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В ноябре резолюция также была принята комитетом Генассамблеи ООН, занимающимся социальными и гуманитарными вопросами. Против также выступили только США и Украина. При этом поддержали документ на восемь стран меньше. Документ принимается на ежегодной основе. Соавторами резолюции стали более 50 стран. Россия представила проект документа в начале ноября.

Исследовательская компания SplashData опубликовала свой ежегодный рейтинг 100 худших паролей года, хуже всего защищают компьютер и другие устройства от несанкционированного доступа, сообщает «Коммерсант». Ожидаемо и уже в четвертый год подряд первенство удерживает весьма распространенный пароль 123456. На втором месте «password» («пароль»), на третьем — 12345.

Свои выводы компания сделала на основании анализа около 5 млн взломанных в 2017 году паролей. Компания отметила, что в этом году многие пользователи стали массово применять пароли, связанные с киноэпопеей «Звездные войны», очередной эпизод которых вышел на прошлой неделе. Однако, по мнению исследователей, такая попытка оригинальности является не самым лучшим решением. «К сожалению, хотя новый эпизод и может стать прекрасным продолжением киноэпопеи, пароль «starwars» («звездные войны») использовать небезопасно», – отметил глава SplashData Морган Слейн. – Хакеры используют слова из актуальной поп-культуры и шутя взламывают аккаунты, потому что знают, что люди используют слова, которые легко запомнить».

Также в сотню худших паролей 2017 года вошли такие комбинации, как «iloveyou», «passw0rd», 12341234, 654321, «asshole», «blahblah», «fuckyou», «querty», «pussy» и «chelsea».