Суд арестовал Перизат Кайрат на два месяца

Следственный суд Астаны в субботу арестовал общественницу Перизат Кайрат на два месяца, сообщила пресс-служба суда.

«Ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. – удовлетворено», - говорится в сообщении.

Главу фонда Biz Birgemiz Qazaqstan подозревают в крупных хищениях – средств, собранных на помощь пострадавшим от паводков этой весной и денег, собранных в поддержку народа Палестины, собранных в прошлом году.

Следствие считает, что Кайрат на собранные пожертвования покупала дорогую недвижимость, автомобили, люксовые вещи и совершала поездки за рубеж.