Суд арестовал Перизат Кайрат на два месяца

Ее подозревают в хищении собранных средств на благотворительность
Следственный суд Астаны в субботу арестовал общественницу Перизат Кайрат на два месяца, сообщила пресс-служба суда.
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