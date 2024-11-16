Ее подозревают в хищении собранных средств на благотворительность
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Суд арестовал Перизат Кайрат на два месяца

Следственный суд Астаны в субботу арестовал общественницу Перизат Кайрат на два месяца, сообщила пресс-служба суда.

«Ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Кайрат П. – удовлетворено», - говорится в сообщении.

Главу фонда Biz Birgemiz Qazaqstan подозревают в крупных хищениях – средств, собранных на помощь пострадавшим от паводков этой весной и денег, собранных в поддержку народа Палестины, собранных в прошлом году.

Следствие считает, что Кайрат на собранные пожертвования покупала дорогую недвижимость, автомобили, люксовые вещи и совершала поездки за рубеж.

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