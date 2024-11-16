На проспекте аль-Фараби в Алматы не будет выделенной полосы для общественного транспорта

Но, возможно, к 2030 году там появится BRT
В 2023 году акимат Алматы сообщал, что рассматривает возможность обустройства выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте аль-Фараби. К этому вопросу привлекались даже зарубежные эксперты. Однако судя по ответу управления городской мобильности на запрос Власти, отдельной полосы для автобусов там не будет. В транспортном каркасе города на этом проспекте есть BRT, но никаких работ по его разработке «в ближайшее время не планируется».
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