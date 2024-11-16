На проспекте аль-Фараби в Алматы не будет выделенной полосы для общественного транспорта

В 2023 году акимат Алматы сообщал, что рассматривает возможность обустройства выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте аль-Фараби. К этому вопросу привлекались даже зарубежные эксперты. Однако судя по ответу управления городской мобильности на запрос Власти, отдельной полосы для автобусов там не будет. В транспортном каркасе города на этом проспекте есть BRT, но никаких работ по его разработке «в ближайшее время не планируется».

Согласно мастер-плану транспортного каркаса города Алматы до 2030 года планируется строительство линий скоростного автобусного транспорта (BRT) по пр. аль-Фараби. Однако, управление городской мобильности сообщило Власти, что в ближайшее время строительство линий скоростного автобусного транспорта (BRT) по пр. аль-Фараби не планируется и работы по разработке проектно-сметной документации не ведутся.

Мастер-план транспортного каркаса города Алматы был разработан ТОО «НИИ «Алматыгенплан» и ТОО «Future of mobility».

Ежедневный автомобильный траффик на проспекте аль-Фараби составляет 85-90 тысяч автомобилей сутки. При этом скорость движения общественного транспорта по проспекту аль-Фараби в час пик составляет 20-60 км/ч. Автобусы здесь перевозят от 40 до 50 тысяч человек.

Организация выделенной автобусной полосы на проспекте была в планах еще на 2021-2022 годы в концепции «Город для людей».