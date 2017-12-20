Ранее пресс-секретарь Петра Порошенко обнародовал личную переписку политиков.
Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку в открытом письме
Фото с сайта wikipedia.org

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице Facebook открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его уйти в отставку, пишут «Ведомости».

«Признайтесь себе и народу, что вы и ваши соратники не способны изменить Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка – это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», – приводит издание отрывок обращения Саакашвили.

Саакашивили отметил, что 54% украинцев разочарованы правлением действующего украинского лидера, так как тот не проводит реформы, не борется с коррупцией и не создает благоприятные условия для развития бизнеса. Политик упрекает Порошенко в том, что его волнуют лишь собственные деньги.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили не признает этого решения, ссылаясь на его незаконность. На сегодняшний день Саакашвили находится в оппозиции к действующему президенту Украины Петру Порошенко. В начале декабря появилась информация о задержании лидера партии «Движение новых сил» («Рух нових сил») Михаила Саакашвили задержали по подозрению в содействии свержению государственного строя. Печерский суд в Киеве отказался помещать бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили под домашний арест.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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