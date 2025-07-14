Токаев подписал закон, предусматривающий повышение взносов в фонд медстрахования

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг».

Документом предусмотрена поэтапная интеграция объемов медицинской помощи, с переносом основных обязательств из пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в систему ОСМС, начиная с 2026 года. В частности, внедряется единый базовый пакет медпомощи, в который войдут услуги скорой и экстренной помощи, паллиативная помощь, лечение инфекционных и социально значимых заболеваний, а также отдельные виды скрининга вне зависимости от статуса застрахованности. Кроме того, первичная медико-санитарная помощь будет переведена в систему ОСМС, за исключением первичного приема, который сохранится в пакете ГОБМП.

С учетом перераспределение объемов услуг, возрастет нагрузка на систему ОСМС. В этой связи с января 2026 года будет установлен новый верхний предел базы для исчисления взносов – 40 МЗП для работодателей и 20 МЗП для работников. Эти изменения затронут около 500 тыс. работников с высоким уровнем дохода.

Вместе с тем дополнительно предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства на ОСМС с 2,2% в 2027 году до 4,7% в 2037 году.

Также законом предусмотрено расширение охвата населения системой ОСМС. Сегодня более 3 млн человек остаются вне системы ОСМС, в том числе около 1 млн – официально зарегистрированные безработные и представители социально уязвимых категорий, относящиеся к кризисным и экстренным уровням. Законом предлагается закрепить обязанность местных исполнительных органов по уплате взносов по факту обращения таких граждан за медицинской помощью. Размер взноса будет рассчитываться исходя из средней заработной платы по региону.

В то же время для повышения устойчивости участия населения в системе ОСМС вводится новая норма, согласно которой граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.