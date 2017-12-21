Парламент принял новый Таможенный кодекс

«При формировании данного документа нами была взята за основу логика построения норм действующего Таможенного кодекса РК. В первую очередь, это связано с удобством использования одного документа вместо двух. Таким образом, в проекте кодекса полностью имплементированы положения Таможенного кодекса ЕАЭС, реализованы отсылочные нормы на национальное законодательство, а также установлены правоотношения, которые не были урегулированы в кодексе ЕАЭС», - сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Он напомнил, что основные подходы Таможенного кодекса ЕАЭС в части автоматизации бизнес – процессов на таможне, связанных с электронным декларированием, механизмом «единого окна», автоматическим выпуском товаров полностью нашли свое отражение в проекте национального кодекса. В итоге, документом расширяется перечень товаров, выпускаемых по заявлению до подачи таможенной декларации, так называемый режим таможенной очистки «Постфактум», которая будет распространяться в отношении товаров, помещенных под таможенные процедуры свободного склада, свободной таможенной зоны, переработки на таможенной территории.

Кроме того, синхронизируются процессы с Налоговым кодексом Республики Казахстан. Это касается положений по учету, зачету (возврату) таможенных пошлин, налогов; взыскания задолженности и обжалования уведомлений об устранении нарушений и о результатах проверки. Более того, сроки исковой давности устанавливаются в соответствии с новым Налоговым кодексом и сокращены для малого и среднего бизнеса до трех лет.

В проекте также заложены упрощения для лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.

«Одной из обязанностей является предоставление в установленные сроки отчетности. Вместе с тем, в случае несвоевременного предоставления такой отчетности, согласно действующим нормам, лицо подлежит автоматическому обязательному исключению из реестра. Новое законодательство дает возможность приостановить и возобновить деятельность лица после устранения нарушения», - пояснил министр.

Для развития транзитного потенциала республики, кодексом предусматривается ряд норм по оптимизации таможенных операций. В итоге, завершение таможенного транзита сокращено с 24 часов до четырех. Кроме того, в случае необходимости проведения таможенного досмотра транзитных грузов, сроки их проведения сокращены с 10 до 5 дней.

«Была определенная сложность в оформлении транзита при перевозке товаров двумя и более видами транспорта. На каждый вид транспорта оформлялась отдельная транзитная декларация. В новом Таможенном кодексе предоставлена возможность оформления одной транзитной декларации, что существенно облегчает процедуру мультимодальных перевозок», - заверил глава Миннацэкономики.

Что касается сопутствующего законопроекта, он предусматривает изменения в шесть кодексов и 29 законов. Вносятся изменения в Экологический кодекс в части выдачи государственной экологической экспертизы при помещении товаров под таможенную процедуру уничтожения. Законопроектом также предусмотрены технические поправки в Бюджетный кодекс в части отнесения авансовых платежей по таможенным платежам к налоговым поступлениям для открытия по ним отдельного кода бюджетной классификации.

А в кодексах об административных правонарушениях и уголовном закрепляются положения по ответственности по соответствующим материальным нормам проекта кодекса, а также исключена статья 541 КоАП, касающаяся нарушения сроков временного хранения.