Руководитель управления природных ресурсов Астаны утверждает, что загрязнение воздуха в столице низкое

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны Муса Танабаев на пресс-конференции в акимате Астаны заявил о низком уровне загрязнения воздуха и улучшении качества воды в городе в январе-сентябре 2017 года, пишет МИА «Казинформ».

«Интегральный показатель экологического состояния региона, то есть индекс загрязнения атмосферы в Астане, за девять месяцев 2017 года составил 4,91 единицы против 4,84 единицы за аналогичный период 2016 года. Так как он менее 5 единиц, это соответствует низкому уровню загрязнения», - сказал Муса Танабаев. «В этом году также достигнуто снижение комплексного индекса загрязнения воды в городе, который составил 2,27 единицы (в 2016 году было 2,84). Это свидетельствует об улучшении качества воды, соответствующей классу «умеренный уровень загрязнения воды», - добавил он.

По словам главы управления, площадь зеленых насаждений в расчете на одного жителя столицы в этом году по сравнению с прошлым годом возросла на 3,4%.

«В целом, показатель состояния воздушного бассейна столицы является экологически благоприятным для жизнедеятельности населения», - заявил Муса Танабаев.

«С целью оздоровления воздушного бассейна города реализованы мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха столицы. Переведены на газ 854 единицы автотранспорта коммунальных предприятий, выдано более 14 тысяч соглашений частным юридическим и физическим лицам на установку газооборудования», - отметил Муса Танабаев.