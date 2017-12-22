Мир за ночь. 21-22 декабря 2017 года

В ООН не поддержали инициативу Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, ЕС продлил санкции против России, санкции против КНДР могут ужесточить, в парламенте Каталонии большинство получат сторонники независимости, а ВОЗ признает игроманию психическим расстройством.

В ООН не поддержали инициативу США признать Иерусалим столицей Израиля. Генассамблея одобрила резолюцию о непризнании решения США относительно статуса Иерусалима. За непризнание Иерусалима израильской столицей проголосовали представители 128 стран, против высказались девять, еще 35 государств воздержались, пишут «Ведомости».

Согласно резолюции, решения и действия, предполагающие изменение статуса и демографического состава Иерусалима, не имеют юридической силы, признаются недействительными и будут отменены, сообщает Reuters. Проект резолюции на рассмотрение в Генассамблею ООН внес Египет.

Против принятия резолюции о непризнании статуса Иерусалима проголосовали Гватемала, Маршалловы острова, Гондурас, Микронезия, Палау, Науру, Того, США и Израиль.

Указ о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива в начале декабря подписал Дональд Трамп. В результате на Ближнем Востоке начались массовые акции протеста.

Европейский союз продлил до 31 июля 2018 года экономические санкции против России, которые были введены после аннексии Москвой Крыма и поддержки повстанцев на востоке Украины, сообщает Reuters.

Ранее, до продления, срок действия санкций, которые затрагивают российский энергетический, оборонный и финансовый сектор, истекал в конце января 2018 года.

В России не раз подчеркивали, что никогда не вернут Крым.

Санкции против другой страны, КНДР, могут ужесточить. В четверг американцы распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции, предусматривающий еще более жесткие санкции против КНДР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дипломатические источники в штаб-квартире Организации.

Новые санкции предполагают почти полный запрет на поставки КНДР нефтепродуктов, запрет на экспорт различного оборудования и продукции. Также США предлагают внести в санкционный список 19 граждан Северной Кореи и министерство народных вооруженных сил.

В конце ноября Северная Корея после паузы вновь провела ракетные испытания. Пхеньян объявил о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, по утверждению северокорейской стороны, способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.

Партии – сторонницы независимости Каталонии близки к тому, чтобы обеспечить себе абсолютное большинство в парламенте автономии, свидетельствуют предварительные данные избиркома после подсчета 99,3% голосов, сообщают «РИА Новости».

У партий, поддерживающих отделение Каталонии от Испании, уже есть как минимум 70 мандатов из 135, в то время как для абсолютного большинства необходимо 68 мандатов.

Экс-глава автономии Карлес Пучдемон, скрывающийся в Бельгии, заявил: «Это посыл каталонцев миру: Каталонская республика победила монархию и статью 155 (о прямом правлении испанских властей в регионе».

Он потребовал отменить прямое правление центра в автономии, а также освободить задержанных по обвинению в организации референдума о независимости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включит игроманию в Международную классификацию болезней, сообщает РБК британский журнал New Scientist.

​Формулировка редакции нового проекта Международной классификации болезней, по информации New Scientist, еще не раскрывается. Однако, по информации журнала, в ней будут излагаться критерии, необходимые для определения симптомов игромании. В документе игромания будет классифицироваться как психическое расстройство.

Этот документ используется в качестве ведущей статистической и классификационной основы в здравоохранении. ВОЗ пересматривает его каждые десять лет. Новую редакцию классификации болезней должны опубликовать в следующем году. В последний раз обновления в этот документ, как замечает издание, вносились в 1990 году.