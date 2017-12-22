12 рейсов были задержаны в аэропорту Алматы за минувшие сутки

Задержка была среди следующих рейсов: Эйр Астана KC971 Алматы-Шымкент (Долгая посадка), Эйр Астана KC907 Алматы-Дели (Ожидание транзитных пассажиров), Эйр Астана КС307 Алматы-Павлодар (Долгая посадка), Скат DV777 Алматы-Сианьян (Позднее прибытие самолета), Скат DV713 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета), Эйр Астана KC953 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета), Скат DV743 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета), Скат DV733 Алматы-Астана (Внеплановое техническое обслуживание), Эйр Астана KC931 Алматы-Бангкок (Позднее прибытие самолета), Пегасус Эйрлайнез PC101 Алматы-Стамбул (Позднее прибытие самолета),Тәжік Эйр 7J4898 Алматы-Душанбе (Позднее прибытие самолета), Люфтганза LH649 Алматы-Астана-Франкфурт (Позднее прибытие самолета).
«В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 40 м, горизонтальная 225 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», - говорится в публикации.
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