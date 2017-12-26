​Тенге укрепился до 332,37 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $197,95 млн., показав рост на $167,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:30 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $65,26 за баррель. Как писал Reuters, в следующем году аналитики ожидают, что рост нефтедобычи в США, объём которой приближается к отметке в 10 млн. баррелей в сутки, будет давить на нефтяные котировки. «Предложение, как ожидается, будет и дальше расти, что может привести к перенасыщению рынка и, как следствие, отрицательно сказаться на ценах», – сообщила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Однако не все отраслевые эксперты настроены столь пессимистично. Они считают, что ограничение добычи сырья в рамках пакта ОПЕК+ помогло скорректировать баланс глобального спроса и предложения. «Продление соглашения ОПЕК до конца 2018 года являлось обязательным условием, необходимым для дальнейшего снижения запасов», – полагают аналитики банка Jefferies. Они повысили прогноз цены на европейский маркерный сорт Brent до $63 за баррель в 2018 году с $57 за баррель, а на американский бенчмарк WTI – до $59 за баррель с $54 за баррель.