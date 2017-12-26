Могут быть срывы в поставках топлива — Бозумбаев

6,2 млрд тенге должны энергопроизводящие компании АО «КазТрансГаз Аймак» и еще 17 миллионов тенге – ОО «Богатырь Омир». Все это может повлечь срывы в поставках топлива населению и, как следствие, проблемы с прохождением отопительного сезона, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Задолженности энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет сегодня 6,2 млрд тенге, что в 2 раза больше, чем в начале сентября. И около 17 млн тенге перед ТОО «Ботырь-Омир». Перед «КазТрансГазом» наибольшая задолженность у «МАЭК Казатомпром» - 3 млрд 848 млн тенге, «Алматытеплокоммунэнерго» - более 1 млрд тенге, «Актобе ТЭЦ» - 476 млн тенге, «Жайыктеплоэнерго» - 630 млн тенге, «Тараз Энергоцентр» - 178 млн тенге и ряд других компаний», - сообщил Бозумбаев.

В этой связи, для исключения срыва обеспечения топливом министр попросил поручить акимам «обеспечить погашение имеющихся задолженностей» перед компаниями.

В целом, по его информации, сегодня на топливных складах и электростанциях накоплено более 4,3 млн тонн угля и 111 тысяч тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам. На котельных в зоне централизованного теплоснабжения запас угля составляет 792 тысячи тонн при нормативе 442 тысячи тонн, мазута —180 тысяч тонн при нормативе 84 тысяч тонн.

«С начала текущего отопительного периода, при снижении температуры наружного воздуха отмечено 37 фактов несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей, что в три раза меньше, чем в прошлом году (…). Начало осенне-зимнего периода 2017-2018 годов единая электроэнергетическая система работает без крупных технологических нарушений. Вместе с тем, отмечается локальное отключение электрических сетей с вводом ограничений потребителей Алматинской области - 7 случаев, города Астана - 21 случай, Алматы - 10 случаев, а также на тепловых сетях Петропавловска - 17 случаев и в Павлодаре - 2 случая, которые были устранены силами предприятий нормативные сроки», - заверил Бозумбаев.

В то же время, признал он, ряд регионов не соблюдают график по поставке мазута на социально-производственные объекты, который исполнен всего на 49%. Наименьшие показатели освоения имеются по Атырауской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областям и городу Алматы.