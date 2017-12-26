Главы регионов должны лично проверить работоспособность проекта Smart City
Премьер поручил акимам лично проверить качество мобильных приложений
Жанара Каримова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Развитие проекта Smart City акимы областей должны лично проверить, закачав соответствующие мобильные приложения на свой телефон. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Smart City изначально предполагает, что это, в первую очередь, делается для удобства для жителей того или иного города. Это должно быть на самом деле удобно. Хорошие доклады, но я хотел бы попросить акимов закачать мобильные приложения и проверить, насколько они работают. На бумаге у нас всё хорошо пока. Вам никакие помощники не нужны будут, чтобы доложить, работает или нет это приложение, вы можете сами ежедневно это контролировать, где-то даже сами пользоваться. Только таким образом можно это внедрять и тогда работа пойдет быстрее. Аскар Куанышевич (Жумагалиев – вице-премьер - V), возьмите на контроль эту работу, координация за вами», - поручил Сагинтаев.

Премьер напомнил, что данный проект работает в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», которая принята недавно и работает в пилотном режиме.

«Надо торопиться, в долгий ящик нельзя откладывать. В принципе, можно по всем направлениям двигаться. Хорошо, что утвердили единую концепцию, потому что иначе кто в лес, кто по дрова. Если не координировать, то в итоге мы не достигнем той цели, к которой мы сегодня идем», - подчеркнул глава правительства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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