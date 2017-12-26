Премьер поручил акимам лично проверить качество мобильных приложений

«Smart City изначально предполагает, что это, в первую очередь, делается для удобства для жителей того или иного города. Это должно быть на самом деле удобно. Хорошие доклады, но я хотел бы попросить акимов закачать мобильные приложения и проверить, насколько они работают. На бумаге у нас всё хорошо пока. Вам никакие помощники не нужны будут, чтобы доложить, работает или нет это приложение, вы можете сами ежедневно это контролировать, где-то даже сами пользоваться. Только таким образом можно это внедрять и тогда работа пойдет быстрее. Аскар Куанышевич (Жумагалиев – вице-премьер - V), возьмите на контроль эту работу, координация за вами», - поручил Сагинтаев.

Премьер напомнил, что данный проект работает в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», которая принята недавно и работает в пилотном режиме.

«Надо торопиться, в долгий ящик нельзя откладывать. В принципе, можно по всем направлениям двигаться. Хорошо, что утвердили единую концепцию, потому что иначе кто в лес, кто по дрова. Если не координировать, то в итоге мы не достигнем той цели, к которой мы сегодня идем», - подчеркнул глава правительства.