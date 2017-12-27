Мир за ночь. 26-27 декабря 2017 года

С Байконура стартовал первый африканский спутник, США ввели санкции против разработчиков северокорейской баллистической ракеты, сирийские правительственные войска блокировали базу США в Эт-Танфе, а в Египте повесили 15 человек.

С Байконура стартовала ракета-носитель с первым спутником Анголы AngoSat. Он обеспечит вещание на всем африканском континенте, сообщает «РБК». Спутник запущен на ракете «Зенит-2SБ».

Изначально запуск планировался 7 декабря, но производитель спутника РКК «Энергия» в конце ноября отложил старт из-за того, что на разгонном блоке при попытке заправить его произошла нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов.

Спутник, ракета и блок AngoSat изготовлены в РКК «Энергия» по заказу властей Анголы. Космический аппарат после выведения его на геостационарную орбиту должен обеспечить вещание на определенных диапазонах на территории всей Африки.​

Американские власти расширили санкции в отношении КНДР. На этот раз их ввели против двух представителей Трудовой партии Кореи, причастных к баллистической программе Северной Кореи, сообщают «Ведомости».

На сайте министерства финансов США говорится о двух высокопоставленных чиновниках министерства военной промышленности КНДР - Ким Чон Сике и Ли Пен Чо.

Против министерства в 2010 году уже были введены санкции. В документе говорится, что Ким Чон Сик отвечает в КНДР за развитие баллистических программ, в частности за «переход ракет с жидкого на твердое топливо». В свою очередь Ли Пен Чо ответственен за разработку программ межконтинентальных баллистических ракет.

После запуска в этом году Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты начались пятидневные военные учения США и Южной Кореи. Старт учений вызвал обмен жесткими репликами между Пхеньяном и Сеулом и, как опасаются эксперты, может способствовать дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Российский Генштаб вновь обвинил американцев в якобы пособничестве террористам в Сирии. По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, правительственными сирийскими войсками блокирована база США в Эт-Танфе. «В Эт-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны. Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков», - сказал он в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, еще один лагерь боевиков – Шаддади, находится на северо-востоке Сириии. Там, на подконтрольной курдам территории, действует еще одна американская база. В связи с чем Герасимов сослался на репортаж BBC об организации эвакуации боевиков из Ракки: оттуда в Шаддади якобы было вывезено 400 человек, еще около 800 туда прибыло с восточного берега Евфрата, из района наступления курдов.

Герасимов утверждает, что задача располагающихся в этих лагерях боевиков – «дестабилизировать обстановку». По его оценке в Шаддади сейчас находится около 750 боевиков, в Эт-Танфе – 350.

Доказательств своих слов Герасимов не привел.

В Египте повесили 15 человек, признанных виновными в организации нападения на военные посты на Синайском полуострове в 2013 году, в результате которых погибли девять военнослужащих. Осужденных повесили во вторник. Это самая массовая казнь в Египте за последние два года, сообщает «Euronews.

Сообщается также, что в последнее время в Египте выносятся десятки смертных приговоров. В основном к смерти приговаривают боевиков различных экстремистских групп и сторонников отстранённого от власти и запрещённого движения «Братья-мусульмане».

В начале декабря уголовный суд страны утвердил высшую меру наказания в отношении более чем трёх десятков человек.