Метель, гололед и туман сохранятся до конца недели

По всему Казахстану выпал снег, усилились туман и ветер.

«На всей территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега. На большей части республики ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке сильное усиление ветра», - сообщили в «Казгидромете».

Синоптики также уточнили, что «в Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, в отдельных районах ожидается метель, туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, в отдельных районах – туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается метель, туман, гололед. В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, гололед, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-22, порывы 25 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, ветер 18-23 м/с. В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, гололед, туман, ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 м/с.»

Неустойчивый характер погоды, скорее всего, сохранится и в конце недели.

«В конце рабочей недели сначала южный, а затем северо-западный циклоны, принесут снегопады, метели и ветер скоростью 15-20, с порывами 23-28м/с в большинство областей республики. Температура воздуха по всей территории Казахстана понизится и станет похожей на декабрьскую», - сообщили синоптики.