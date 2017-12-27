Движение на участке автодороги «Алматы-Ташкент» ограничено из-за метели

В Жамбылской области оказывается помощь застрявшим в заносах. Из-за метели и плохой видимости ограничено движение на участке дороги «Алматы-Ташкент» (534-593 км с. Айша Биби до границы ЮКО) для всех видов автотранспорта), сообщил комитет по ЧС республики.

«27 декабря 2017 года с 02.30 часов в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) уполномоченными органами принято решение об ограничении движения на участке автодороги «Алматы-Ташкент» (534-593 км с. Айша Биби до границы ЮКО) для всех видов автотранспорта. В этот же день с 03.00 часов в Жуалынском районе на автодороге«Алматы-Ташкент» силами спасателей Жамбылской области из застрявших в снежных сугробах авто эвакуированы на станцию Бурное 30 человек», - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

По его данным, спасатели уже прибыли на перевал Шакпак и «начали работу по эвакуации из автомашин застрявших в снежных сугробах».

«Добавлю, что Жуалинский район Жамбылской области известен своими суровыми природными условиями в зимнее время. Кроме того, напоминаем гражданам республики о необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности в зимнее время, а также по возможности отложить поездки за пределы населенных пунктов», - сказал Иманкулов.