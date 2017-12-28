Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Туркменистаном о стратегическом партнерстве

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял законы «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном» и «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы».

«Договор о стратегическом партнерстве подписан в ходе государственного визита президента Туркменистана в Казахстан 18 апреля 2017 года. Казахстан рассматривает Туркменистан в качестве ближайшего соседа и важного партнера в Центральной Азии», - сказал депутатам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Он напомнил, что Туркменистан стал четвертой страной в Центральной Азии, с кем Казахстан подписал документ, закрепляющий стратегическое партнерство.

«Договор о стратегическом партнерстве предусматривает совершенствование политического диалога на высшем и высоком уровне и развитие сотрудничества в рамках международных организаций. В соответствии с договором стороны расширяют и укрепляют сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, а также другими проявлениями этих вопросов и вызовов безопасности», - объяснил министр. Вместе с тем, документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военной и военно-технической сферах, энергетики, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях.

«Документ предусматривает объединение усилий в деле восстановления экологической системы Аральского моря, защиты Каспийского моря и трансграничных водостоков, выработки и реализации международных и региональных программ в этой области», - также пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того парламент принял ратификацию соглашения о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы.

«По итогам демаркации протяженность казахстанско-туркменской государственной границы составила 458,3 километра. На линии государственной границы установлены 330 пограничных знаков. Для поддержания надлежащего состояния линии государственной границы после вступления в силу соглашения предусмотрено проведение один раз в 10 лет совместной проверки обозначения границы», - рассказал Абдрахманов.