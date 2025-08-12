В Алматы сохраняется дефицит мест в студенческих общежитиях – Нурбек

Министр науки и высшего образования Сайсат Нурбек заявил, что дефицита мест в общежитиях для студентов в Казахстане нет, за исключением Алматы. Поэтому в связи с ожидаемым наплывом учащихся в этом городе организованы ситуационные и кризисные центры.

«В прошлом учебном году дефицит мест в общежитиях наблюдался только в городах Астана и Алматы. В этом году, за исключением вузов Алматы, в других регионах дефицита мест нет», - сказал Нурбек во вторник в ходе заседания правительства.

По его информации, в этом году по стране планируется ввести в эксплуатацию 29 общежитий на 10 439 мест, на сегодня введены четыре общежития на 3 528 мест в Туркестане и Астане, до сентября ожидается ввод 19 общежитий на 4 228 мест, из них 11 общежитий на 3 052 места в Астане, Алматы, в области Абай, остальные восемь на 1 116 мест для студентов колледжей в Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях.

Вместе с тем, в связи с ожидаемым наплывом студентов в начале учебного года министерство организовало ситуационные и кризисные центры.

«В этом году ситуационный центр (в Алматы – В.) размещен в Казахском национальном женском педагогическом университете, а кризисный центр – в Казахском университете транспорта и логистики имени М. Тынышпаева. Ситуационный центр информирует студентов о местах в общежитиях, кризисные центры обеспечивают жилыми помещениями в форс-мажорных ситуациях», - подчеркнул Нурбек.

По его словам, в республиканском ситуационном центре 10 человек предоставляют студентам и их родителям информацию о местах в общежитиях и о зачислении в вузы, в кризисном центре в резерве находится общежитие на 55 мест. Также во всех вузах работают ситуационные центры, проектные офисы для поддержки студентов, нуждающихся в помощи.